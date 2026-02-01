鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第３話が１日に放送された。

ラスト５秒、刑事儀堂歩（鈴木亮平）にリブートした早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）は、殺害されたはずの儀堂について、儀堂の妻麻友（黒木メイサ）から衝撃事実を聞かされ終了した。

続けて流れた次回予告では「次回は２月１５日放送になります」と告知された。

ネットは騒然。「何で来週放送ないんやーっ！て思ったら、選挙か…」「えええええっーーーーー！」「リブートだけでも放送してくれ！」「リブート見させてくれ！」「来週休みなんて…ちくしょう！」「こんなモヤモヤしながら次は２週間後？」「仕方ないけど」「選挙特番は他の局に任せて来週もリブート放送してほしい」「選挙特番をサブチャンネルで放送してよ」「２週間お預けなの辛い」「来週ないの！？」「え、待ってこれで２週間あくん！？耐えれんて」「来週、選挙特番か…２週間待つのはキツいなぁ…」との反応が相次いだ。