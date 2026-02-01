タレントの黒柳徹子（９２）が１日、自身がＭＣを務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）が５０周年を迎えたことをファンに報告した。

黒柳はインスタグラムに「みなさん、いつも応援してくださってありがとうございます おかげ様で『徹子の部屋』は始めてから、この２月で５０年になりました」と報告。「５０年前に『徹子の部屋』を始めた時は、考えてもいない事でした。一年も続けば嬉しいと、思っていたくらいですから。確かに、その間に色々なことがありました。でも、いつも『徹子の部屋』は、そばに居てくれました。あと何年『徹子の部屋』と一緒に居られるか分かりませんが、少なくとも１００歳までは共にやりたいと思っています」と動画を添え、抱負を述べた。最後に「いつも力づけてくださる皆さまに本当に感謝しています『徹子の部屋』 住人 黒胗徹子 愛を込めて」と感謝をつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「まだまだお元気で私達を楽しませてくださいね」「変わらぬ好奇心と輝きで走り続けてこられた徹子さんは、私たちの希望そのものです」「いつも元気をいただいています」「ますますチャーミングに健やかに楽しんでくださいね」「これからもその美しい笑顔で、日本中に元気を届けてください」などの声が寄せられている。