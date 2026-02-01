NICENICE MOMENT最新コレクション、2026年春夏は大人のヘルシーが主役

下着という枠にとらわれず、「今、この瞬間」をいちばん好きな自分で過ごすためのブランド、NICENICE MOMENT。2026年春夏コレクションでは、どこか懐かしいレトロなムードを、現代的でヘルシーな感性に昇華させたスタイルを提案します。創業70年を超える技術力を背景に、女性一人ひとりの心と身体に寄り添うアイテムが勢揃い。無理をしないのに美しい、大人の余裕を感じさせるラインナップに注目です♡

大人の解放感をまとう世界観

今季のNICENICE MOMENTは、「女性であることを楽しむ」ポジティブなマインドを軸に、モダンでヘルシーな空気感を表現。

シンプルでありながら都会的、はしゃぎすぎないチャーミングさが魅力です。

日常に自然と溶け込みながら、心まで軽くしてくれるスタイルは、大人の女性にこそ似合う提案。開放的で前向きなムードが、春夏の装いをアップデートします。

70年の技術が支えるKnitbra

ブランドの核となる「Knitbra(ニットブラ)」シリーズは、ひとつのウェアサイズに対して複数のカップサイズを展開する独自設計。

MICの高度なカップ技術を活かし、バストサイズに合わせて細やかにパターン調整されています。

不織布カップ、3Dカップ(特許6144457号)、ピーナッツカップなど、アウターデザインに応じたカップを採用。ノンワイヤーでも美しいシルエットと快適なフィット感を叶えます。

2026SS注目の新作ラインナップ

新作では、MESH FRENCH TOPが11,000円で登場。Vネックラインに3Dカップを採用し、インナーとしてもレイヤードトップスとしても活躍します。

MESH BIKER SHORTSは8,800円で、美しいヒップラインを意識した万能アイテム。

3月中旬頃販売予定のリブ素材インナーは、スポーティでクリーンな印象に進化。

CAP SLEEVE BRALETTEは24,200円で、軽やかなコットンシルク素材を使用。

SQUARE TANKは19,800円で、3Dカップ内蔵の安定感ある一枚です。

さらに、Knitsシリーズではインナーとニットのセット提案も※3月後半販売予定。

今の私を肯定する春夏へ

NICENICE MOMENTの2026年春夏コレクションは、身体を締め付けることなく、自分らしさを大切にしたい女性のための選択肢。

確かな技術と洗練されたデザインが融合し、「無理をしない美しさ」をそっと後押ししてくれます。

日常の一瞬一瞬を心地よく、前向きに過ごすための相棒として、この春夏のワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか♪