2024年に第1子を出産し、現在1歳児の育児に奮闘中の峯岸みなみが、建設を進めている「マイホーム」の間取りや、等身大の悩みを明かした。

【映像】新居打ち合わせ中の姿＆間取り図

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の番組終盤、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、衛藤美彩らと「子ども部屋のあり方」についてトークを展開。その中で峯岸は、「来年、家が建つんですよ。ちょっと進み始めました」と、新居の完成が間近であることを報告した。

自身のYouTubeチャンネルでも新居の打ち合わせ風景を公開している峯岸だが、悩みは尽きない様子。「子ども部屋は一応2個あるんですけど、え、これ何歳から使うんだろう？っていう。まだ1歳なので（必要性が）全然分かんない」と、将来を見据えた間取り作りの難しさを吐露した。

これに対し、3児の母である先輩ママ・滝沢からは「状況は変わるから、その時々で考えればいい」と、後から壁をぶち抜いて部屋を統合した経験談を交えたアドバイスが。また、近藤千尋からは「子ども部屋は全カーペットだと後悔する。1歳児は口紅で落書きするから！」と、実体験に基づく強烈なダメ出しを受け、峯岸がタジタジになる場面もあった。