43歳で第2子を出産した俳優の真木よう子が、16歳年下のパートナーである葛飾心との関係性と、その魅力をのろける一幕があった。

【映像】真木よう子（43）の事実婚パートナー（27）

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の初回放送では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが、ゲストに真木よう子を迎え、2025年に誕生した第2子の育児や、年の差パートナーとの私生活について本音トークを繰り広げた。

番組内では、真木のパートナーである葛飾心の写真が紹介されると、スタジオからは「若い！ かっこいい！」と驚愕の声が上がった。現在27歳だという葛飾に対し、真木は「かっけー、目の保養になるでしょ？」と満面の笑み。近藤から「推し活みたいな気持ちですか？」と問われると、真木は「そうそう、もう目の保養」と、年下パートナーの存在が日々の癒やしになっていることを明かした。

一方で、16歳という年齢差ゆえの苦労についても言及した。「年下だとイライラしないですか？」という峯岸の質問に対し、真木は「イライラするけど、でもなんか、もう本当に長男みたいになってる」と回答。自身の26歳の頃と比較し、「ま、できなくて当たり前だよね」という広い心で接することで、衝突を回避しているという。真木は葛飾の性格について「穏やかでゆっくり、マイペース」と評し、自身とは正反対だからこそ、お互いの足りない部分を埋め合える理想的な関係を築いていることを語った。