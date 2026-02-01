43歳で第2子を出産した俳優の真木よう子が、真夜中の育児に奮闘するリアルな姿を公開し、多くのママたちから共感の声が寄せられている。

【映像】産後のすっぴん写真

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の初回放送では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが、ゲストに真木よう子を迎え、ネットニュースを賑わせたSNS投稿の裏側についてトークを繰り広げた。

番組内では、真木がInstagramに投稿して話題となった写真が紹介された。そこには、夜間授乳を終えて限界を迎え、うつろな目でカメラを見つめるすっぴんの真木の姿があった。この衝撃的な1枚に、近藤は「えぇー！ 結構リアルを！ そのままを出してくれてるから、私だけじゃないんだってすごい共感する」と驚きを隠せない様子。真木は、深夜にようやく赤ちゃんが寝た後で、家事を片付けるか体を休めるか悩んでいる極限状態だったと振り返り、「43になったらもう出さないと！ バリバリ加工して綺麗なものを上げても、どうせ実物と違うと言われるし、ありのままで行こうと思った」と、飾らない姿を発信する理由を明かした。