国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。

パートナーで女優の池田有希子（55）が同日夜、インスタグラムを更新。「昨年8月に食道癌の診断を受け、治療を開始しました。肝臓にも転移していましたが、体調の良い時期には外でお茶を飲んだりお散歩したりを日課に過ごしました」と25年8月に食道がんが発覚した時は、肝臓にも転移しており、わずか5カ月で亡くなったと明かした。

池田は「皆様へ。私のパートナー、モーリー・ロバートソンが亡くなりました。生前お世話になった皆様へ故人に代わり心より感謝申し上げます」と感謝の言葉をつづった。

その上で「昨年のクリスマスディナーと今年のおせち料理をじっくり味わいながら食べました。生まれて初めて朝ごはんを作って、私を稽古に送り出してくれました」と、モーリーさんとの近況を紹介。「上手に目玉焼きをお皿に移せるようになった頃、ぱったり食欲を失い、吐き気で水分補給も難しくなり再入院、積極的治療をせず緩和に移行しましょうと話し合った矢先の急変でした」と急逝だったと明かした。

モーリーさんの最後の瞬間も、克明につづった。

「私が病室に泊まり込むことにした初日の夜に急に息が荒くなりました。ずっと耳元で呼びかけながら、荒い息が静かな小さい呼吸になり、その間隔が徐々に開いていき、砂粒が手のひらからこぼれ落ちるように魂が肉体から離れてゆく最期の瞬間を見届けました。あっけなく、腹の立つほど儚い。」

池田は「それからは怒涛の忙しなさを家族と仲間に支えられながら、一つずつやるべきことをこなし、過ごしています。人生の大事な瞬間というのはいつもリハなしゲネプロなしのぶっつけ本番ですね。人生初の喪主という役割を、皆のサポートにたよりながら本番一発勝負でなんとか終えました」と葬儀を終えた心境をつづった。

さらに「今こうやって文章を書いていて、悲しさの波の中で少しずつ息継ぎをするタイミングを見つけられてる、ような気がする。冷蔵庫にモーリーの飲みかけのバヤリースを見つけた時、携帯のアルバムが自動でモーリーの元気だった頃の写真をおすすめして来る時、不意打ちの寂寥感に崩れそうになります。今までの自分の鈍感さが恥ずかしい」と寂しさも吐露。「悲嘆の浅瀬で分かったふりをしていた自分を張り倒したい。そういう意味では、私は役者でいることで助けられているのだな、この経験が無駄ではないのだから。もう前の自分には戻れない。恐怖と悲しみと厳かさと責任感と…色々な思いが束になって心が忙しい」と苦悩ものぞかせた。

そして「最後に、モーリーを手厚く診察治療してくださった広尾・日赤医療センターの先生方、医療従事者の皆様。モーリーが食欲のない時でも口にできた唯一の食べ物、ガリガリ君。モーリーに生きる希望を与えてくれた全ての人、もの、音、光に、感謝を」と、モーリーさんが最後まで食べたガリガリ君にも感謝。「私の最愛の人でした。モーリーといた20年間、幸せでした。心からありがとう。池田有希子」と、モーリーさんへの感謝の思いをつづった。