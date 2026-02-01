映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』、澤野弘之が作曲した挿入歌「ENDROLL」「CIRCE」のフルバージョンが、各種配信サービスにて配信スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2021年6月に第1章が劇場公開し、ハードでリアリスティックな戦闘演出とキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』。

その待望のシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がついに全国の劇場にて上映開始！

第1章に続いて、本作の音楽を手掛ける澤野弘之が作曲した挿入歌「ENDROLL」と、「CIRCE」のフルバージョンが、各種音楽配信サービスにて配信開始となった。

「ENDROLL」は、[Alexandros]川上洋平とSennaRinの歌うデュエットソング。主人公ハサウェイ・ノアが、反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーとして宿命を背負う中で、ギギ・アンダルシアとの出会いをきっかけにケリア・デースとの関係に綻びが生じ、“一人の青年”として見せる一面や脆さを切なく表現した1曲。

「CIRCE」は、SennaRinのソロ曲となっており、自身の役割を果たすためハサウェイやケネスの元を離れるも、ハサウェイの存在に後ろ髪を引かれ、ふと彼のことを思い出してしまう――そんなギギの少女らしい一面を表した一曲になっている。

いずれの楽曲も作曲は本作の音楽を担当する澤野弘之が手がけ、作詞はSENNARINが担当。それぞれのキャラクターの心情に寄り添ったメロディーとリリックを、ぜひ本編と共に劇場で楽しんでほしい。

●配信情報

川上洋平[Alexandros]×SennaRin

「ENDROLL」

配信リンクはこちら

https://sennarin.lnk.to/ENDROLL

SennaRin

「CIRCE」

配信リンクはこちら

https://sennarin.lnk.to/CIRCE

●リリース情報

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

CONCEPT EP

SennaRin

「LOSTandFOUND」



2026年2月4日発売

価格：￥2,200（税込）

予約はこちら

https://sennarin.lnk.to/lostandfound_PKG

【通常盤（CD）】

＜収録曲＞

01. CIRCE

02. LAST

03. DELUSION

04. ENDROLL by 川上洋平 [Alexandros]×SennaRin

05. LOSTandFOUND

06. BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) by 澤野弘之 feat. SennaRin [bonus track]

07. ENDROLL -HaThA-

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌である「ENDROLL」「CIRCE」に加えて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』をコンセプトに書き下ろした新曲を含む全7曲を収録。

店舗購入者特典の詳細はこちら

https://www.sennarin.com/news/archive/?580483

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』オリジナル・サウンドトラック音楽：澤野弘之

2月4日発売



価格：￥3,850（税込）

予約はこちら

https://lnk.to/SRML-1143

＜収録曲＞

01. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.1: MOB

02. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.2: ILE

03. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.3: SUI

04. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.4: TGU

05. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.5: NDA

06. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.6: MHA

07. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.7: THA

08. [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.8: WAY

09. Nhkg-GG

10. CAR”D”US

11. MGSH20260130

12. NDA-α ver.

13. CIRCE ／SennaRin

14. ENDROLL ／川上洋平 [Alexandros] × SennaRin

挿入歌「ENDROLL」の本編編集バージョンや、交響組曲形式の劇伴を含む全14曲を収録。

ジャケットは、キャラクターデザインをつとめる恩田尚之氏による新規描きおろし、三方背ケース付き。

3月4日にはアナログ盤（LP）も発売決定（挿入歌「ENDROLL」はフルサイズを収録）。

店舗購入者特典の詳細はこちら

https://www.sunrise-music.co.jp/list/detail.php?id=1851

●作品情報

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

1月30日(金)全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

＜STORY＞

U.C.0105、シャアの反乱から12年--。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

【STAFF】

原作：富野由悠季／矢立 肇

監督：村瀬修功

脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：pablo uchida／恩田尚之／工原しげき

キャラクターデザイン原案：美樹本晴彦

メカニカルデザイン：カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦

メカニカルデザイン原案：森木靖泰／藤田一己

美術設定：岡田有章

美術監督：大久保錦一

色彩設計：すずきたかこ／久保木裕一

ディスプレイデザイン：佐山善則

CGディレクター：増尾隆幸

撮影監督：大山佳久

特技監督：上遠野学

編集：今井大介

音響演出：笠松広司

録音演出：木村絵理子

音楽：澤野弘之

企画・制作：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

【CAST】

ハサウェイ・ノア：小野賢章

ギギ・アンダルシア：上田麗奈

ケネス・スレッグ：諏訪部順一

レーン・エイム：斉藤壮馬

ガウマン・ノビル：津田健次郎

ケリア・デース：早見沙織

イラム・マサム：武内駿輔

ほか

©創通・サンライズ

