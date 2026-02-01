Netflixにて世界独占配信中！『超かぐや姫！』EDテーマ「ray 超かぐや姫！Version」MV解禁！
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信中。
“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、”歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた”スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる”スタジオクロマト”のタッグだ。
特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでおり、その勢いはさらに増し続けている。
この度、山下清悟監督がディレクションを担当し、完全新作映像で贈る超豪華仕様！本編の舞台裏＆後日談を描く！かぐやたちが新衣装でライブパフォーマンス！エンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」MVを解禁！
日本を代表するロックバンドBUMP OF CHICKENが初のフィーチャリング・アーティストとして初音ミクを迎えたことで大きな話題を呼んだ名曲「ray」を、数々の人気ゲームやアーティストの楽曲を生み出してきたTAKU INOUEによるアレンジとかぐや(cv.夏吉ゆうこ)・月見ヤチヨ(cv.早見沙織)のボーカルで新たな魅力を吹き込んだエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」。配信開始直後に楽曲の収録が発表されると、まるでストーリーとリンクしたかのような歌詞や爽やかなメロディーと歌声で大きな感動を呼んでいる一曲だ。
このたび解禁された本楽曲のミュージックビデオは、山下監督自らディレクションを務めた完全新作映像で構成。本編では描かれなかった酒寄彩葉(cv.永瀬アンナ)の幼少期やかぐやと彩葉の日常、ヤチヨが胸に秘めた思い、そして物語の後日談を描いている。さらに、ライブパートではかぐや、彩葉、ヤチヨが水着風の新衣装でパフォーマンスを披露！歌うかぐや、ヤチヨとともに彩葉がダンスをする姿には「いろP(彩葉の愛称)が踊った〜！！」と忠犬オタ公が思わず実況で叫ぶ場面も。 彩葉の友人の綾紬芦花と諌山真実も一緒に踊ったり、仮想空間・ツクヨミの人気グループ「ブラックオニキス」の帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依の3人がステージの上を海洋生物に乗って空を飛ぶ姿も収められており、まさにファン必見＆垂涎の超豪華な仕上がりとなっている。
本MVについて山下監督は「『超かぐや姫！』の「本当のハッピーエンド」の様子をお届けします。自分の短尺映像史上一番気に入ってます！※MVのとあるシーンの補足ですが専門知識を持った彩葉が許可を取り近未来技術で岩盤を溶解化して掘っているので現代の皆さんは絶対に真似しちゃ駄目ですよ！」とコメントし、映像の仕上がりに自信を見せている。
本編鑑賞後に観れば本編の感動が再び蘇ること間違いなしの本MV。ぜひ本編とセットで楽しんで、物語の余韻を味わい尽くしてほしい。
＜山下清悟監督コメント＞
楽曲クレジット
「ray 超かぐや姫！Version」
かぐや(cv.夏吉ゆうこ) 月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
作詞・作曲：藤原基央
編曲：TAKU INOUE
MVクレジット
「ray 超かぐや姫！Version 」
【キャスト】
かぐや：夏吉ゆうこ
酒寄彩葉：永瀬アンナ
【スタッフ】
絵コンテ・演出：山下清悟
制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト
●作品情報
『超かぐや姫！』
＜あらすじ＞
夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。
少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――
今より少しだけ先の未来。
都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。
日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。
自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。
中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。
放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。
「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。
かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。
彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。
かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――
これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
【キャスト】
かぐや：夏吉ゆうこ
酒寄彩葉：永瀬アンナ
月見ヤチヨ：早見沙織
帝アキラ：入野自由
駒沢雷：内田雄馬
駒沢乃依：松岡禎丞
綾紬芦花：青山吉能
諌山真実：小原好美
FUSHI：釘宮理恵
忠犬オタ公：ファイルーズあい
乙事照琴：花江夏樹
メインテーマ
「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
エンディングテーマ
「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
劇中歌楽曲提供
ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)
【スタッフ】
監督：山下清悟
脚本：夏生さえり/山下清悟
ツクヨミキャラクターデザイン：へちま
現実キャラクターデザイン：永江彰浩
ライブ演出：中山直哉
美術監督：宍戸太一
色彩設計：広瀬いづみ
ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)
現実コンセプトデザイン：刈谷仁美
CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)
CG背景：草間徹也(キューンプラント)
編集：木南涼太
撮影監督：千葉大輔(Folium)
音楽：コーニッシュ
音響監督：三好慶一郎
企画・プロデュース：山本幸治
製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ
アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト
©コロリド・ツインエンジンパートナーズ
