YOASOBIが唄うTVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP&EDテーマ「アドレナ/BABY」が30cm×30cmの特別アートボード仕様でCD発売決定
YOASOBIの新曲『アドレナ/BABY』が特別仕様ジャケットでのＣＤ化が決定した。
■CDは英語版や楽曲原作小説も収録した完全生産限定盤
YOASOBIがOP&EDテーマを担当するTVアニメ『花ざかりの君たちへ』が現在放送中だ。この作品の原作は1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された少女漫画で、憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーとなっている。日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今もなお根強い人気を誇っている大ヒット作だ。
そしてアニメのOPテーマ「アドレナ」およびEDテーマ「BABY」を収録したシングルCD「アドレナ/BABY」が、完全生産限定盤として3月4日に発売されることが決定した。本作はイラストレーター・情緒による新たな描き下ろしの主人公・瑞稀のイラストを使用した、30cm×30cmの特別アートボード仕様となっている。
収録内容は、「アドレナ」「BABY」に加え、英語版となる「ADRENA」「BABY -English Version-」など全8曲を収録。また、「アドレナ」「BABY」それぞれの楽曲原作小説である『Magical』（津山 冬・著）、『My Dear……』（蒼樹靖子【スタジオモナド】・著）も収録される豪華仕様となっている。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「アドレナ / BABY」
■ライブ情報
『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』
10/24（土）大阪・京セラドーム大阪
10/25（日）大阪・京セラドーム大阪
11/07（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11/08（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11/14（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム
11/28（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
11/29（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
12/05（土）東京・東京ドーム
12/06（日）東京・東京ドーム
■番組情報
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』
TOKYO MX：毎週日曜21:30～
BS11：毎週日曜22:30～
MBS：毎週日曜25:20～
CBCテレビ：毎週日曜26:06～
RKB毎日放送：毎週火曜26:30～
Prime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信
その他配信プラットフォームにて地上波放送終了後に順次配信
(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
■【画像】YOASOBI新イラストビジュアルなど
■【動画】YOASOBI「アドレナ」MV
■【動画】YOASOBI「BABY」MV
