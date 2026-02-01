YOASOBIが唄うTVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP&EDテーマ「アドレナ/BABY」が30cm×30cmの特別アートボード仕様でCD発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIの新曲『アドレナ/BABY』が特別仕様ジャケットでのＣＤ化が決定した。

■CDは英語版や楽曲原作小説も収録した完全生産限定盤

YOASOBIがOP&EDテーマを担当するTVアニメ『花ざかりの君たちへ』が現在放送中だ。この作品の原作は1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された少女漫画で、憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーとなっている。日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今もなお根強い人気を誇っている大ヒット作だ。

そしてアニメのOPテーマ「アドレナ」およびEDテーマ「BABY」を収録したシングルCD「アドレナ/BABY」が、完全生産限定盤として3月4日に発売されることが決定した。本作はイラストレーター・情緒による新たな描き下ろしの主人公・瑞稀のイラストを使用した、30cm×30cmの特別アートボード仕様となっている。

収録内容は、「アドレナ」「BABY」に加え、英語版となる「ADRENA」「BABY -English Version-」など全8曲を収録。また、「アドレナ」「BABY」それぞれの楽曲原作小説である『Magical』（津山 冬・著）、『My Dear……』（蒼樹靖子【スタジオモナド】・著）も収録される豪華仕様となっている。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「アドレナ / BABY」

■ライブ情報

『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』

10/24（土）大阪・京セラドーム大阪

10/25（日）大阪・京セラドーム大阪

11/07（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/08（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/14（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム

11/28（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

11/29（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/05（土）東京・東京ドーム

12/06（日）東京・東京ドーム

■番組情報

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』

TOKYO MX：毎週日曜21:30～

BS11：毎週日曜22:30～

MBS：毎週日曜25:20～

CBCテレビ：毎週日曜26:06～

RKB毎日放送：毎週火曜26:30～

Prime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信

その他配信プラットフォームにて地上波放送終了後に順次配信

(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

■【画像】YOASOBI新イラストビジュアルなど

■【動画】YOASOBI「アドレナ」MV

■【動画】YOASOBI「BABY」MV

■関連リンク

アニメ『花ざかりの君たちへ』公式サイト

https://hanakimi-anime.com/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/