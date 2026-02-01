Mr.Childrenが『CDTVライブ！ライブ！』で披露した新曲「Again」パフォーマンス映像をYouTubeにて公開
Mr.Childrenが、1月19日に出演し放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』での新曲「Again」のパフォーマンス映像をMr.Childrenオフィシャル YouTube チャンネルで特別公開した。
■日曜劇場『リブート』主題歌でもある同曲を3月1日まで公開
新曲「Again」は、1月18日から放送中のTBS系 日曜劇場『リブート』主題歌してドラマと共に話題を呼んでいる。『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像は3月1日・21時59分までの期間限定公開となっている。
さらに3月25日には、新曲「Again」を含む全13曲入りの New Album「産声」をリリース。そして4月からは全国ツアーの開催も決定している。
■リリース情報
2026.3.25 ON SALE
ALBUM『産声』
■【動画】Mr.Children「Again」 from『CDTVライブ！ライブ！』[期間限定公開]
■関連リンク
『産声』特設サイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
Mr.Children Tour 2026 特設サイト
https://tour.mrchildren.jp
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/