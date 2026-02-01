アイドルグループSnow Manの目黒蓮（28）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。自身の顔ですきな“パーツ”を明かした。

目黒は「徹子の部屋」初登場。MCの黒柳徹子から「続いてのゲストは、私がとっても会いたかったこの方です」と呼び込まれると、恐縮しきり。黒柳に50周年を祝う花束を渡すと「50周年という特番なので、今一番見場の良い方においでいただきました」とうれしそうに言われ、再び恐縮した。

すると「凄く格好の良い方だとうかがってたけど、本当にそうだなと」とにやけっぱなしの黒柳から「自分の顔で好きなところはございますか？」と質問が。

目黒は「えぇー…どこだろう…」と悩みに悩み、左の髪をかきあげると「ここら辺にあるホクロですかね」と、こめかみ付近にあるホクロを指さし、スタジオの黄色い歓声を誘った。

その後も黒柳から「目も切れ長で奇麗」「ウインクして」などとひたすら持ち上げられ「出てきてこんなすぐ恥ずかしくなるとは…」と汗をかいていた。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。メモリアルにふさわしく、豪華18人のゲストたちが代わる代わる祝福に訪れた。