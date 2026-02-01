シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。ロンドンで一緒に暮らす10歳になる息子について語った。

「ずっと話したかった」という黒柳に、番組50周年のお祝いの花束を手渡した宇多田は「はじめまして。50周年という素敵なタイミングで番組に来られて凄くうれしいです」と気持ちを伝えた。

宇多田の母・藤圭子さんも出演していた番組に出るという気持ちなどを話している最中に、黒柳から息子のことについて聞かれた宇多田は「今、10歳です。めちゃくちゃ可愛いです」とはにかんだ。母になり「私はお母さんになることで良い方向に行った人間だなと思います」と自己分析。黒柳から「息子さんから何て呼ばれているの？」と質問が飛ぶと「ママです。ママ猫って呼ばれています」と照れ笑いを浮かべた。

「ママ猫？！」と驚く黒柳に「猫が好きで…2人で“ニャーニャー”って言っています」と意外な一面を明かした宇多田は「父が猫が大好きで、私も猫と育ったんです。赤ちゃんととき。父は今でも猫を5匹飼っていて、私は一人っ子なんですけど、兄弟は猫みたいな」と猫愛の原点を紹介。さらに、息子さんも「好きで歌っています」と歌が好きだと話し「私より母の声に似ているかなと。私より太いです。かすれ具合が母っぽいです」と明かした。