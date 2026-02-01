【美女のコンビニ飯】美容効果あり・低カロリー高タンパク…六本木＆銀座キャバ嬢絶賛の品
【モデルプレス＝2026/02/01】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、りぼん、あいり、けい、ゆうめろにインタビューを実施し、コンビニで絶対に買うものについて調査した。
【写真】スタイル抜群美女がコンビニで絶対買うもの
＜コンビニで絶対買うもの：砂肝＞
家でも水しか飲まないのでコンビニに行かなくて…。しいて言うなら、ナチュラルローソンの砂肝が美味しいので、唯一たまに買いに行きます！
＜コンビニで絶対買うもの：栗＞
あまりコンビニには行かないようにしているのですが、行ったときは毎回パウチに入った栗を買っています。特にセブン-イレブンがおすすめで、栗といちご＆バナナのスムージーをセットで食べると元気が出ますし、美容効果もあるんです。
＜コンビニで絶対買うもの：食べやすい玄米＞
ストックしているのがセブン-イレブンの食べやすい玄米です。3つで1パックになっているのですが、美味しくて食べやすいのでおすすめです。私は家に炊飯器がないのでこれをレンジでチンして食べています。
＜コンビニで絶対買うもの：チーズかまぼこ・ツナマヨおにぎり＞
チーズかまぼこはお酒のおつまみに良いです。おにぎりはセブン-イレブンのツナマヨ1択！
＜コンビニで絶対買うもの：Yakult1000＞
免疫が大事なのでストックしています。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタイル抜群美女がコンビニで絶対買うもの
◆きほ
＜コンビニで絶対買うもの：砂肝＞
家でも水しか飲まないのでコンビニに行かなくて…。しいて言うなら、ナチュラルローソンの砂肝が美味しいので、唯一たまに買いに行きます！
◆りぼん
＜コンビニで絶対買うもの：栗＞
あまりコンビニには行かないようにしているのですが、行ったときは毎回パウチに入った栗を買っています。特にセブン-イレブンがおすすめで、栗といちご＆バナナのスムージーをセットで食べると元気が出ますし、美容効果もあるんです。
◆あいり
＜コンビニで絶対買うもの：食べやすい玄米＞
ストックしているのがセブン-イレブンの食べやすい玄米です。3つで1パックになっているのですが、美味しくて食べやすいのでおすすめです。私は家に炊飯器がないのでこれをレンジでチンして食べています。
◆けい
＜コンビニで絶対買うもの：チーズかまぼこ・ツナマヨおにぎり＞
チーズかまぼこはお酒のおつまみに良いです。おにぎりはセブン-イレブンのツナマヨ1択！
◆ゆうめろ
＜コンビニで絶対買うもの：Yakult1000＞
免疫が大事なのでストックしています。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】