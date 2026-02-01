「リブート」妻・夏海（山口紗弥加）殺害の犯人判明か ラスト1分で明かされた衝撃事実に視聴者混乱【第3話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/02/01】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第3話が、1日に放送された。主人公の妻・夏海（山口紗弥加）の殺害事件に関する新たな事実が明らかとなり、衝撃を呼んでいる。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない人物に注目
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」夏海失踪事件の犯人判明か
裏組織で消えた10億円を巡り、前回、組織の顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）を嵌めた早瀬と一香（戸田恵梨香）。犯人は儀堂だと主張する海江田は代表の合六（北村有起哉）からその日中に儀堂が犯人だという証拠を見つけるように指示される。
そして、海江田は（儀堂だと思っている）早瀬に接触。3年前夏海を脅し、儀堂と海江田で10億を盗む計画を立てたが、盗む前に10億が消え、夏海が失踪したと告げる。計画を知っているのは3人のみのため、海江田は儀堂が犯人だと確信していたのだ。
儀堂のロッカールームで発見したパソコンから、夏海が失踪する直前に契約したトランクルームの存在を知った早瀬と一香は、トランクルームの中に保管されていた大金、そして夏海の携帯と免許証を発見。早瀬は自分がリブートした儀堂が、愛する妻を殺した犯人だと悟った。
さらに、終盤に儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）から「あなたは儀堂じゃない」と、中身が早瀬であることを見破られるという展開も。ラスト1分、麻友は儀堂から電話が来たことも明かし、早瀬は儀堂がまだ生きている可能性を疑った。
◆「リブート」ラスト1分で明かされた衝撃事実に視聴者混乱
真相ははっきりとしないが、次々と明らかになる儀堂の裏の顔と急展開に視聴者からは「まだ3話なのに話進みすぎて混乱」「本当に儀堂が殺したのだとしたら早瀬辛すぎる」「儀堂がそこまで悪人だったとは」「やっぱり生きてたんだ」と混乱の声が殺到している。（modelpress編集部）
