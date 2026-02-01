【無印の服】が40・50代にドンピシャ！ 大人コーデの相棒♡「優秀トップス」

40・50代女性のデイリーコーデには、カジュアルでも上品さをキープできるアイテムがほしいところ。そこで今回は【無印良品】から、シンプルで一枚でも重ね着でもサマになる、大人コーデでも頼りになりそうな「優秀トップス」をご紹介します。

きちんと感と抜け感を両立するロングシャツ

【無印良品】「洗いざらし ブロードスタンドカラー長袖ロングシャツ」\3,990（税込）

洗いざらしの風合いが魅力の、オーガニックコットンを使ったロングシャツ。ゆったりとしたサイズ感は大人の余裕を感じられ、シャツのクリーンな印象とのバランスが絶妙におしゃれ。スタンドカラーのすっきりした首元で、顔まわりをシャープに見せやすいのも嬉しいポイントです。ジーンズでカジュアルに、きれいめパンツで上品にと、合わせ方次第で表情が変わる着まわし力の高さも魅力。

大人のリラックスコーデをさりげなく格上げ

【無印良品】「なめらかリブ編みヘンリーネック長袖Tシャツ」\1,990（税込）

リブ編みのヘンリーネックTは、カジュアルながらもボタンがあることでシャツのような品のよさも感じられる一枚。程よくフィットするシルエットなので、ジャケットなどのインナーとしても活躍。タートルネックシャツなどを重ねる場合は、大きめサイズを選ぶのがいいかも。上側のボタンを外せば抜け感が生まれるので、工夫しておしゃれに着こなして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M