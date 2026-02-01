ラインナップ豊富で迷っちゃう！【セブン-イレブン】の「新作アイス」に注目

寒い季節でもやっぱり食べたくなるのが、甘くとろけるアイス。【セブン-イレブン】では、チョコやいちご、ナッツなど多彩なフレーバーの新作が続々登場しています。コンビニとは思えないクオリティの高さで、食後のデザートやお風呂上がりにもぴったり。今回は、濃厚系からスイーツ風まで、注目の新作アイスと、人気抹茶アイスをご紹介します。

香ばしさがクセになる「カリッと食感2種のナッツ キャラメルナッツチョコバー」

厚めのチョココーティングに、2種類のナッツがたっぷり練り込まれた贅沢なバーアイス。筆者も試したところ、ひと口かじれば、カリッとした歯ざわりとナッツ & キャラメルの香ばしい甘さが広がりました。アイスは濃厚ながら後味すっきり◎ 濃厚系が好きな人はもちろん、食感重視の人にもおすすめしたい、満足度の高い一本です。

まるでケーキ！「いちごのふわふわショートケーキサンド」

こちらはケーキ生地のようにふんわりしたスポンジでアイスをサンドした、ショートケーキ風のアイス。「365日アイスを食べる」という@miki__iceさんによると「甘酸っぱくて優しいいちご風味」のソースと「クリーム風味のなめらかなアイス」を組み合わせた一品で、見た目のボリューム感に反し「ぺろっと食べられました」とのこと。見た目も可愛らしく、紅茶やコーヒーと一緒にティータイムにもぴったりです。

とろける濃厚さ「ほぼ生チョコアイスバー」

まるで生チョコのようななめらか食感のアイスバーは、筆者もドハマりした逸品！ ココアパウダーのほろ苦さと洋酒の香りが調和し、口に入れた瞬間に贅沢な味わいが広がります。冷凍庫から出して少し時間をおくと、よりねっとり、しっとりとした食感が楽しめます。濃厚チョコ好きの人はもちろん、リッチな大人デザートとしてもおすすめです。

上品な味わいの「濃香 宇治抹茶アイス」

昨年末に発売された宇治抹茶アイス。京都の一番茶を使用した深みのある抹茶アイスに、濃厚な抹茶あんを重ねています。@miki__iceさんによると「程よい渋みと旨み、まろやかな甘さ」を楽しめるとのことで、和菓子のような上品な味わいが期待できます！ 食後の一口や小さなご褒美にぴったりな、ホッと落ち着きそうなアイスです。

