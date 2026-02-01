２０２６年で放送５０周年を迎えるテレビ朝日系の長寿トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）の特別番組「祝！徹子の部屋５０周年 超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（午後５時）が１日、放送され、歌手の宇多田ヒカルが初出演。英国・ロンドンからお祝いに駆け付け、２０１３年に亡くなった母の歌手・藤圭子さんへの思いを語った。

初対面の宇多田に「初めまして。でも、なんだか初めてお目にかかるような気がしないわ。お母さまからいろいろお話をうかがってきたので」と黒柳徹子。藤さんは生前、同番組に４回出演し、宇多田について話していた。そして、藤さんが出演した過去のＶＴＲを一緒に見ることを黒柳が提案し、２人でＶＴＲで振り返った。

藤さんが２８歳で初出演した１９７９年の映像を見た宇多田は「ちょっとした仕草とか、ちょっと落ち着きない感じとか、自分で客観的に見ると、こういうところが似てるのかなって。こういう映像が残ってるってすごいですよね。息子にも見せられますし」と話した。

また、４５歳で出演した９６年には、「やっと、身長も私を超えまして」と１３歳になった宇多田の成長をうれしそうに話す場面も。宇多田が当時作った曲で、米国で１２インチのレコードとなった歌が流され、藤さんが「何より、彼女の歌を聴けるのが一番幸せだなって」と語るのを見た宇多田は、手を顔に当てて感激した表情をしていた。

ＶＴＲを見た感想を問われると「いや〜、こんなに（自分の）話をしてもらっていたんですね。そりゃ、（黒柳が）初めて会った気がしないですよね」としみじみ。印象的な言葉はあったかと問われると「娘の歌を聴いてるのが一番幸せって。あと、母になってよかったみたいな。私が（息子を出産して）最初に言ったことと同じだと思って」と答え、宇多田のことをうれしそうに話す母の姿を「本当にかわいいなって思うんですよね、見ると」っと笑顔で語った。

そんな宇多田に黒柳は「そんなあなたのことを心配していたんですけど、今日笑ってらっしゃるのを見て、よかった大丈夫って思いました、だって色んなことがね…」とやさしい表情で語りかけていた。