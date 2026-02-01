女優の長谷川京子が、１日までに自身のインスタグラムを更新。息子のホストファミリーとの２ショットを公開した。

長谷川はインスタグラムに「息子のお世話になっているホストファミリーを訪ねて🇨🇦」と書き出し、「穏やかなスミス家の食卓で話の中心になっていたママのコートニー。彼女は昔スタンドアップコメディをしていたんですって。納得。今も家族のケアをしながら、自身ときちんと向き合って自身の課題に取り組んでいる。"自分の整え方"について話が盛り上がり、続きはメッセージでやり取りをしようと、後ろ髪を引かれる気持ちでホテルに戻りました。」と、共通の話題で親睦を深めたようだ。

「何より、息子との別れが寂しく、もしかしたら留学の出発に空港で別れた時よりも寂しかったかもしれません。まだまだ甘えん坊な彼ですが、スミス家からわたしを見送る彼は、何と言うか簡単な言い方をすれば成長していて、大丈夫と言わんばかりの清々しい顔でわたしを見送ってくれて、いくつかある親としての仕事が減ってきたな、と感じました。それは喜ばしい事ではあるのですが、この日だけはちょっと寂しかったです。」と逞しくなった息子の姿に安堵しつつも素直な気持ちをつづった。

この投稿には「私も息子さんと同じような素晴らしいホストファミリーと出会い一生の宝になりました。」「京子さんの投稿を読んで母もこんな気持ちだったんだなぁと」「素敵なファミリー」「わあ！大きくなって 背中がもうなんていうか。」「離れてみて、これまでとは違ったありがたさ、優しさを感じているんでしょうね」などの声が寄せられている。