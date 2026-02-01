【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 0−2 シャルルロワ（日本時間2月1日／大王わさびスタイエンスタジアム）

【映像】足直撃の「危険タックル」

守備意識の高さが裏目に出たのかもしれない。シント＝トロイデンに所属する日本代表FWの後藤啓介が、相手GKの足に危険タックルを仕掛けてしまい、イエローカードの対象となってしまった。

日本時間2月1日のベルギーリーグ第23節で、シント＝トロイデンはホームでシャルルロワと対戦。後藤はこの日も1トップで先発出場を果たした。

シント＝トロイデンはスコアレスで迎えた40分、MFアルブノール・ムヤが一発退場となり数的不利な状況を招くと、63分には先制点を許してしまった。一矢報いたい後藤は、0−1で追いかける81分に守備から攻撃のチャンスを窺う。

相手DFのバックパスに合わせてプレスのギアを入れると、ロングキックを狙ったシャルルロワのGKマーチン・デラヴァレーに対して横から刈り取るようなスライディングを仕掛けた。

しかし、足裏を見せていた後藤の右足こそかすった程度だったが、残っていた左足が相手GKの右足に直撃。デラヴァレーが足を抑えて倒れ込む危険なタックルとなると、主審は20歳の日本代表FWにイエローカードを提示した。

「当然のイエローカード」という報道も

このプレーに対してベルギーメディアは批判的。『WALFOOT』が「後藤の行為は率直に言って度を超えていた。彼はデラヴァレーを負傷させそうになった」と報じれば、『GVA』も「やれやれ後藤。少し焦りすぎて、強烈なタックルでGKのデラヴァレーを倒してしまいました。当然のイエローカード」と綴っている。

この試合の後藤はややプレーに精彩を欠き、MF伊藤涼太郎からラストパスを受けた42分の決定機はシュートが相手GKの正面に飛んでゴールとはならず。パス成功率も44%と正確性に欠けていた。

数的不利も響いたシント＝トロイデンはシャルルロワに0ー2で敗戦。リーグ戦の連勝が「4」でストップし、順位も2位のままとなっている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

