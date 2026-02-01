サッカーのオランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が1日、アウェーのエクセルシオール戦に途中出場。アーセナル（イングランド）時代以来、484日ぶりの公式戦復帰を飾った。

アーセナル時代の24年10月5日に行われたプレミアリーグ・サウサンプトン戦以来476日ぶり、かつアヤックス加入後初となった前節1月24日のホーム・フォレンダム戦に続きリーグ2試合連続のベンチ入り。後半35分から左サイドバックとして出場し、新天地デビューを飾った。

背番号32のユニホームをまとった冨安は、2―1の後半34分ごろからピッチ脇で待機。出番を待っていたものの相手カウンターで失点し、2―2の同点にされた。直後に出場した冨安は積極的に攻め上がるなど攻守で存在感を放った。しかし追加点が奪えないまま試合が終了。リーグ戦2連勝は飾れなかった。

冨安は昨年2月に右膝を手術し、同7月に2021年夏から所属していたアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続け、同12月16日にアヤックスと6月30日までの短期契約を結んだ。6月11日開幕のW杯北中米大会での日本代表入りへ、待望の公式戦復帰で弾みをつけられるか注目が集まる。