「デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走」（１日、住之江）

３号艇の中村魁生（２７）＝大阪・１１９期・Ａ１＝が華麗なまくり差しでインの江口晃生（群馬）を撃破。昨年３月のまるがめ以来となる、通算では４回目の優勝を地元住之江で成し遂げた。２着には江口が踏ん張り、３着には山口裕二（長崎）が続いた。

３号艇の中村が、主役のお株を奪う一撃でホワイトベア競走を制した。進入は高田ひかる（三重）がピット離れで出遅れ１２３４・５６の隊形。３コースから「勝つならまくり差ししかないと思った」と鮮やかなターンで江口と山口の艇間を一閃（いっせん）。１周２Ｍを先マイで後続とのリードを広げ、堂々の１着で今年初優勝を成し遂げた。

手にしたエンジンは昨年のグランプリ、そして正月の全大阪王将戦を制したエース格の７７号機。「いいエンジンというのは分かっていたので、自分にプレッシャーをかけながら頑張りました」と勝利のバトンを伝授。「地元で優勝するのが一番うれしい」とデビュー初Ｖを飾った２０年１２月以来となる、住之江での勝利の美酒に酔った。

今年初Ｖの実績を胸に「やっとＡ１に戻れたので、記念で結果を残せるように頑張ります」とＧ１でも攻撃力を存分に見せつけていく。