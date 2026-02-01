【ブンデスリーガ】RBライプツィヒ 1−2 マインツ（日本時間1月31日／レッドブル・アレーナ）

【映像】佐野海舟、大ジャンプ→巨漢FWの上を飛ぶ

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、身長差17センチをものともしない驚異のジャンプ力を見せた。相手選手の上から叩いたヘディングにファンも驚きの声を上げている。

マインツは日本時間1月31日、ブンデスリーガ第20節でRBライプツィヒと対戦。佐野はアンカーのポジションで20試合連続となるスタメン出場を果たした。序盤からライプツィヒに押し込まれ守備機会が多かったマインツだったが、佐野を中心にハードなディフェンスを見せる。

すると19分、GKペーテル・グラーチのロングフィードから、センターサークル付近でエアバトルが発生。FWロムロが落下点で構えていたところに、佐野がチェックに向かう。全速力で近づいた日本代表MFは、そのままジャンプで競り合いにいく。すると193センチのロムロよりも高く飛び上がり、176センチの佐野が頭で触ったことでマイボールとなった。

このシーンにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「エグすぎだろ！」「高っ！」「飛びすぎだってw」「めっちゃ高いw」「今日も佐野が躍動してます」「何気に今のジャンプすごない？」「佐野すごいな」と大盛り上がりを見せた。

この日の佐野は12回中11回のデュエルに勝利。176センチはサッカー選手の中で恵まれた体格とは言い難いが、それでも存在感はとてつもなく大きなものだった。なおチームは2ー1で逆転勝利を飾り、勝ち点18に伸ばして16位に。残留圏内である15位ブレーメンとの勝ち点差を1に縮めた。（ABEMA／ブンデスリーガ）