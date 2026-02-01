今季から育成契約を結び加入した巨人の板東湧梧投手が１日、ブルペンで２時間超えの熱投を見せた。久保康生巡回投手コーチとの師弟タッグも再結成。「手応えもあって、時間は気にならないくらい楽しかった」と、復活への足がかりをつかんだ。

ひなたひむかスタジアムで行われた２軍春季キャンプに参加した右腕は、午後２時過ぎにブルペン入り。捕手を座らせて７３球を投じた。カーブ、カットボール、フォークも織り交ぜたが、何度も首をひねり納得のいかない表情。手を差し伸べたのは、ソフトバンク時代にブレイクの下地を作った、かつての師匠だった。

２１年には自己最多の４４試合に登板し、通算１１４登板と経験豊富。しかし球速の低下にも悩み、直近２年間は１軍登板ゼロに終わった。２０年までソフトバンクの２軍投手コーチとして指導した久保コーチは「体が壊死（えし）した状態」と表現。「力の出し方には原理がある。一生懸命力を出そうとしているんだけれど、はまっていないから原理に反している」と分析した。投球練習終了後に歩み寄ると「右足の蹴り」と「体のバランス」を指摘。捕手を立たせた状態での投球や、ネットスローを繰り返し動画で撮影し、身ぶり手ぶりで指導した。

ブルペンを後にしたのは午後４時３０分過ぎ。「本人もやる気になってくれていて、それが行動に現れている。いいコーチングとは、やる側の人と一体になること。そこに時間なんて関係ないよね。少しは全身に血が通ってきたんじゃないかな」とほほ笑んだ。春季キャンプでアピールを続け、まずは支配下昇格を目指す板東は「（勝負するのは）当たり前。それすらも楽しめるように」と気合十分。師匠と共に、復活の道をたどる。