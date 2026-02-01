浦和、新キャプテンに渡邊凌磨の就任を発表！ 「タイトルを獲れるよう努力していきたい」副主将は宮本＆金子に決定
浦和レッズは1日、明治安田J1百年構想リーグのキャプテン及び、副キャプテンを発表した。
新キャプテンには、現在29歳のMF渡邊凌磨の就任が決定。渡邊は2018年にインゴルシュタットからアルビレックス新潟に加入すると、モンテディオ山形、FC東京を経て、2024年に浦和レッズに完全移籍を果たした。昨シーズン副キャプテンに就任し、明治安田J1リーグで29試合に出場で7ゴールを記録している。
また、副キャプテンには宮本優太と金子拓郎の2人が就任することも合わせて伝えられている。
渡邊はクラブの公式サイトを通じて、「キャプテンを務めさせていただくことに、大きな責任と誇りを感じています。先代の方々が築いてきた歴史や思いをしっかりとかみしめながらこの役割を全うし、チーム全員が同じ方向を向いて闘い、タイトルを獲れるよう努力していきたいと思います」と述べ、新シーズンに向けて決意を示している。
浦和は2月6日に開幕する明治安田J1百年構想リーグで、地域リーグラウンドEASTに組み分けられ、7日にジェフユナイテッド千葉と対戦する。
