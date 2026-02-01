タレントでモデル・紗栄子（３９）が最新ショットを披露した。

１日までにインスタグラムで「最近の私」とコメントし、黒のノースリーブトップスに、白のフリルの襟元がアクセントになった装いだ。胸元とアップヘアに添えられた黒いリボンも際立っている。ジムないと思われる鏡の前で、マットに座って自撮りするショットなど複数枚公開した。

この投稿にフォロワーは「かわいいいいい」「素敵です」「何でそんなに可愛いんですか」「紗栄子さんのカメラロールをたくさん見せてくれてありがとう」などの声を寄せた。

紗栄子はダルビッシュ有（現大リーグ・パドレス所属）との間に０８年３月に長男、１０年２月に次男が誕生。１２年に離婚を発表した。現在は栃木県で牧場「ＮＡＳＵ ＦＡＲＭ ＶＩＬＬＡＧＥ」を経営する。

長男の道休蓮（どうきゅう・れん）は２０２５年１月にモデルデビュー。紗栄子は今年１１月８日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）で「上は元旦那のコピペだから、上で本当バレるんですよ。下はどっちかというと私に似てるんで」と明かし、「子どもたちはイギリスの学校に通ってて」と留学中であると語っていた。