有吉弘行（51）が1日、パーソナリティを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演し、妻の夏目三久さん（41）との間に第2子が誕生したと発表した。

有吉は、ケンドーコバヤシ（53）が結婚と第1子の長男誕生を発表したことを祝福する中で「かくいう私も第2子が生まれてしまいましてね。51歳で2児の父に」と報告。「だからちょっとこの1週間、2週間ぐらいですか。妻も不在だったものですから、私はワンオペで子供の面倒を見ております。今日も、もう、せっせと子供を抱いたまま病院に行ったりとかで。私は今、激烈に疲れております。だから今日はほどほどでお願いします」と笑った。

1月29日には「感謝」と題し、足の裏の写真を意味深に投稿していたが「実はインスタの方には足の裏の写真を、におわせ投稿してしまったんですけども。実は、自分の足の裏なんですけど。何人か『2人目が生まれたんですか？』って人はいましたけどね」と口にした。

有吉は、夏目さんと21年4月に結婚し、24年3月に第1子が誕生している。