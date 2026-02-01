宮城県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市ランキング！ 2位「気仙沼市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月23〜27日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、宮城県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「東北６県の中で一番海産物の種類が多く、新鮮なものを届けてくれる印象がある」（30代女性／宮城県）、「海の幸がとても豊富で、カツオやフカヒレなど高品質な海産物の返礼品が多いので」（50代女性／愛知県）、「海産物がやっぱり魅力。普段食べれない高級食材が気になります」（40代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「牛たん・ずんだスイーツなど定番な返礼品が充実していて質も良いから」（30代女性／愛知県）、「牛タンですね。厚切りで、塩ダレなどで味付けされたものが多く、老舗有名店（利久など）や、地元の精肉店からの商品が豊富です」（40代女性／大阪府）、「牛タンのバリエーションが豊富だから」（30代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：気仙沼市／90票2位は「気仙沼市」でした。宮城県北東部に位置する気仙沼市は、漁船漁業、養殖業、水産加工業など、海を中心とした産業が盛ん。返礼品には新鮮な海産物や加工品、地元の特産酒などが多く並び、海の恵みを存分に楽しめるラインアップが魅力です。
1位：仙台市／113票1位は「仙台市」でした。東北最大の都市である仙台市は、牛たんやずんだ餅、笹かまぼこなど地元グルメが豊富。ふるさと納税の返礼品としても、特産品や工芸品がそろっており、よりどりみどりな点が注目を集めたようです。
回答者のコメントを見ると「牛たん・ずんだスイーツなど定番な返礼品が充実していて質も良いから」（30代女性／愛知県）、「牛タンですね。厚切りで、塩ダレなどで味付けされたものが多く、老舗有名店（利久など）や、地元の精肉店からの商品が豊富です」（40代女性／大阪府）、「牛タンのバリエーションが豊富だから」（30代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)