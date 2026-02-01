250人が選ぶ「好きな焼肉の部位」ランキング！ 2位「ハラミ」を抑えた1位は？【専門家の解説も】
焼肉に行くと、つい最初に頼んでしまう部位や、気付けば何度も注文している部位はありませんか。焼肉の楽しみ方は人それぞれですが、「好きな部位」には、その人なりのこだわりが表れやすいものです。
そこでAll About編集部では、全国20〜70代の250人を対象に「好きな焼肉の部位」に関するアンケートを実施。ランキング結果を紹介しつつ、日本のグルメ事情に詳しい地子給奈穂さんが、支持を集めた部位の魅力を解説します。
火を入れても硬くなりにくく、ほどよい弾力とうまみを楽しめるのが特徴。脂の主張が控えめなため、量を食べても重くなりにくく、食事として焼肉を楽しみたい人に選ばれやすい部位といえます。シンプルな味付けでも満足感が得られる点も、支持を集めた理由の1つでしょう。
回答者にハラミを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「ハラミが一番牛肉食べているという感じがするからです」（30代女性／北海道）
「ハラミは柔らかくてジューシーで、焼くと肉の旨味が引き立つから」（30代男性／富山県）
「牛肉のなかでもさっぱりしていて、たくさん食べることができるから」（30代女性／愛知県）
「脂身が好きではないため、肉肉しさと程よい脂を感じられるから」（30代女性／埼玉県）
「噛むたびに旨味が広がって、タレでも塩でも美味しく食べられる万能な部位だと思います」（30代女性／秋田県）
切り方や厚みによって食感やうまみの印象が変わり、薄切りの歯切れのよいものから厚切りのジューシーなものまで幅広く楽しめる点も魅力。さっぱりと食べられるため、年齢や好みを問わず支持を集めています。
回答者にタンを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「あっさりしていて牛肉特有の臭みも少ないから」（50代男性／神奈川県）
「あのコリコリとした食感とタンしかない独特の味が好きだから」（40代男性／北海道）
「脂っこくなく食べやすい。塩とレモンでさっぱりいただきたい」（20代女性／東京都）
「舌先に近い薄切りは硬派な歯応えがあり、舌元に近い厚切りは柔らかくジューシーで、その時々によって様々な食感や旨みを感じられるため」（40代男性／千葉県）
「とろける牛タンは格別。炭火焼で頂く御馳走。最上級もあるらしく一度は食べてみたい高級食」（40代男性／沖縄県）
1位となったタンは、焼肉の序盤に選ばれることが多い部位です。脂が控えめで味や食感が分かりやすく、最初の一皿として食べやすい点が支持につながっていると考えられます。焼肉のスタートを軽やかに楽しみたい人にとって、選びやすい存在といえるでしょう。
一方、2位のハラミは、赤身に近い味わいとほどよい食べ応えが特徴で、焼肉を「食事」として楽しみたい人に向いている部位です。焼肉の途中や後半に選ばれることも多く、満足感を重視する層から支持を集めた可能性がうかがえます。
焼肉では、その日の気分や一緒に食べる相手、食事のシーンによって選ばれる部位が変わるのも自然なことです。加えて、訪れる店がどの部位に力を入れているか、看板メニューは何かといった要素も選び方に影響します。こうした条件が重なり合う点も、焼肉の奥深さといえるでしょう。
【地子給奈穂プロフィール】
マンガ、小説、雑誌などの編集を経て、2018年にフリーライターへ転向。グルメ、観光、ドラマレビューを中心に取材・執筆に取り組む傍ら、飲食企業のWeb戦略・制作コンサルティングを行うことも。日本の観光・グルメの新商品やトレンドをいち早くキャッチアップし、Webメディアなどで幅広い年齢層や国籍の人に分かりやすく伝えている。
＜調査概要＞
焼肉（牛肉）に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査日：2025年11月5日
調査対象：全国20〜70代の250人（男性：77人、女性：170人、その他：1人、回答しない：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:地子給 奈穂)
