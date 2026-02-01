¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤«¤âÆÃ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×¡¡¹âÂ´¼Â¶ÈÃÄÆþ¤ê¤Î°ÂÀîÅÅµ¡¡¦¸Å²ì½ß»ç¤¬µÓ¤ò¤Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â2ÅÙÌÜ¤ÎMGC¤Ø
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¸Å²ì½ß»ç¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë¤¬2»þ´Ö7Ê¬46ÉÃ¤Î6°Ì¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢36¥¥í¤¹¤®¤Ç±¦µÓ¤ò¤Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¸åÂà¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¼ºÂ®¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ÆMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Î²ñ¸«¤ÏÆüËÜ¿Í1°Ì¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Æ±2°Ì¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤È3¿Í¤ÇÎ×¤ß¡¢¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤«¤âÆÃ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃíÌÜ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉáÄÌ¤ËÁö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¤Î2¿Í¡ÊµÈÅÄ¡¢¹õÅÄ¡Ë¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇMGC¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿µÈÅÄ¡¢¹õÅÄ¤é¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¸Å²ì¤Ï¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¹âÂ´¤¿¤¿¤¾å¤²¤ÎÁª¼ê¤À¡£Ä»À´¹©¹â¡Êº´²ì¡Ë¤ÇÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢ÆþÉôÅö½é¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡£¤½¤³¤«¤éÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¤ò·Ð¤º¤Ë°ÂÀîÅÅµ¡¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡±ØÅÁ¤Ê¤É¥í¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë29ºÐ¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£È¢º¬¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ËÉé¤±¤º¡¢MGC¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë