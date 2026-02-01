¡ÖMGCà³§¶Ð¾Þá¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡33ºÐ°æ¾åÂç¿Î¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤Ø¡¡¡ÚÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡33ºÐ¤Î°æ¾åÂç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤¬¡¢2»þ´Ö7Ê¬36ÉÃ¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢2019¡¢23Ç¯¤ËÂ³¤¯¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡30¥¥í¤¹¤®¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÇ´¤ê¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ò½¦¤Ã¤Æ½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì¿Í°ì¿Í½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éMGC½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¹âÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÉ¸¹â1600¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÃÏ¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£½ªÈ×¤ÎÇ´¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö35¥¥í°Ê¹ß¤Î¼ºÂ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤½¤³¤«¤é¤º¤ë¤º¤ë¤¤¤¯¤¬¡¢µÏ¿Åª¤Ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê¹âÃÏ¹ç½É¤¬¡ËÉ÷¤â¶¯¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é½ªÈ×¤ÎÉ÷¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢19Ç¯Åìµþ¸ÞÎØMGC¤Ï¡Ö»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°Áö¼ÔÃæºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£23Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØMGC¤Ï7°Ì¤Ç¤Þ¤¿¤â¸ÞÎØÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇMGC¤Ï½é²ó¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖMGCà³§¶Ð¾Þá¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢à»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾á¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï²¿¿Í½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²áµî°ìÈÖ¡¢ÂçÊÑ¤ÊMGC¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤Ï¡¢¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯3·î¤ÎÅìµþ¤Ç2»þ´Ö6Ê¬14ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤Ï·òºß¡£¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢Èá´ê¤ÎÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë