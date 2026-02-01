ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・嘉麻市で建物火災 平494番地19付近 約1時間後に鎮火（2月1日… 福岡・嘉麻市で建物火災 平494番地19付近 約1時間後に鎮火（2月1日午後7時38分ごろ発生） 福岡・嘉麻市で建物火災 平494番地19付近 約1時間後に鎮火（2月1日午後7時38分ごろ発生） 2026年2月1日 21時21分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県飯塚地区消防本部によると、1日午後7時38分ごろ、嘉麻市平494番地19付近で建物火災が発生した。同8時35分ごろ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ガラス製灰皿、乾電池… 思わぬ品が出火原因に 北九州市八幡東区で静岡県警名乗り「事件に巻き込まれているようだ、今からそちらに行きます」 女性の携帯に「＋」開始の番号で不審電話 【続報】長崎・西海市の一般建物火災で消防車出動 西海町中浦南郷の松尾屋旅館付近 約40分後に鎮火（2月1日午後5時38分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, フローリング, 神奈川, 思いやり, 葬祭, 神事, 介護タクシー, デイサービス, 住宅, 徳島