A.B.C-Z、2025年ツアーのBlu-ray＆DVD化発表 夏には主催ライブイベント『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』決定
A.B.C-Zが、2025年に行われたコンサート『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』のBlu-ray & DVDを3月31日にリリースすることが決定した。
【画像】『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』ツアーロゴ
今回のツアーは、A.B.C-Z 9th ALBUM『CRAZY ROMANTIC!』を引っ提げて行われ、自分達が受け継いできた伝統とパフォーマンスをCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC!（トキメキ）に届ける、熱量をテーマにしたコンサートになっている。
初回限定盤には、4曲のマルチアングル映像やライブ音源CD、通常盤にはツアー初日からファイナルまで密着した見応えたっぷりのドキュメンタリー映像が収録される。
また、A.B.C-Zが主催するライブイベント『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』の開催が決定。同イベントは、8月19日にグランキューブ大阪、8月29日・30日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催される。イベントの詳細は後日発表。
【画像】『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』ツアーロゴ
今回のツアーは、A.B.C-Z 9th ALBUM『CRAZY ROMANTIC!』を引っ提げて行われ、自分達が受け継いできた伝統とパフォーマンスをCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC!（トキメキ）に届ける、熱量をテーマにしたコンサートになっている。
また、A.B.C-Zが主催するライブイベント『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』の開催が決定。同イベントは、8月19日にグランキューブ大阪、8月29日・30日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催される。イベントの詳細は後日発表。