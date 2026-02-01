新日本プロレス１日の後楽園大会で、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のジェイク・リー（３７）がＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者・辻陽太（３２）からの最高峰王座奪取を予告した。

ジェイクは１１日大阪大会で辻が保持するＩＷＧＰヘビーに挑戦する。この日の大会ではフランシスコ・アキラとのタッグで、辻＆石森太二と対戦した。

大阪決戦へ向け弾みをつけたい挑戦者は、辻と一進一退の攻防を展開。ジャーマンスープレックスを浴びながらも、串刺しニーからのマーロウクラッシュはニーリフトで迎撃。しかし、ＦＢＳを回避されて場外へ転落すると、トぺ・スイシーダを決められるなど互いに一歩も譲らない。試合はアキラが石森をクラウンフォール（変型エメラルドフロウジョン）で沈め、ＵＥに凱歌が上がった。

前日には団体のＹｏｕＴｕｂｅ公式チャンネルでインタビュー動画が公開された。試合後のリング上でマイクを握ったジェイクは「あれを見てもらえば分かるんですよ。今回のＩＷＧＰ、なぜ挑戦するのか…それは私の存在価値を確かめるためだ。いい時もあれば悪い時もある。それはもちろん、人生なんだから。酸いも甘いも楽しんで、みんな生きていこうじゃないか。それでは皆さんまた会う日まで。こんにちは、こんばんは、そして、さようなら。Ｔｈａｔ，ｓ Ｌｉｆｅ！」とアピールした。

ヒザと腰の負傷で約１年４か月にも及んだ長期欠場から復活を遂げた男が、最高峰のベルトを取りに行く。