第７６回東京新聞杯・Ｇ３は２月８日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。

ブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）は年明けの京都金杯で待望の重賞初制覇。好位でリズムよく運び、直線は長くいい脚を使ってゴール直前で差し切って３着までタイム差なしの接戦を制した。中間の調整も順調で、今回は横山武史騎手（美浦・鈴木伸尋厩舎）との新コンビで重賞連勝を狙う。

ウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は昨年の覇者で、昨秋にはマイルＣＳで０秒３差の３着とＧ１でも存在感。年明けに栗東トレセンに帰厩して予定通りに乗り込まれており、３勝を挙げる得意の東京マイルで連覇なるか。

トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は前走の京都金杯で４着も、スローペースで展開不向きのなか、直線は目立つ伸び脚で０秒２差まで詰めた。直線が長い東京で巻き返しを図る。

マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は昨年のＮＨＫマイルカップ２着馬。引き続き武豊騎手（栗東・フリー）と重賞制覇に挑む。