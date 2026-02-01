Nothingの未発表な次期スマホ「CMF Phone 3」と「CMF Phone 3 Pro」見られる「A009」と「A009P」がIMEIデータベースに登録
|次期スマホ「CMF Phone 3」シリーズが登場へ！写真は既存のCMF Phone 2 Pro
携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてNothing Technology（以下、Nothing）の未発表な型番「A009」と「A009P」が登録されています。現時点で未発表なので詳細は不明ですが、サブブランド「CMF by Nothing」の次期スマートフォン（スマホ）「CMF Phone 3」と「CMF Phone 3 Pro」（ともに仮称）ではないかと考えられています。
Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。
さらに2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとして「CMF by Nothing」を立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売しました。
一方、スマホでは第2世代「Nothing Phone (2)」を2023年7月、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を2024年3月、第3世代の「Nothing Phone (3a)」および「Nothing Phone (3a) Pro」を2025年3月、「Nothing Phone (3)」を2025年7月投入し、CMF by Nothingでも「CMF Phone 2 Pro」を2025年7月に投入してきました。
GSMA IMEI Database上のA009（2025年11月12日に登録）
GSMA IMEI Database上のA009P（2025年12月18日に登録）
今回、そんなNothingの未発表な機種の型番としてA009とA009PがGSMAのIMEIデータベースに登録され、すでにメインブランドの「Nothing Phone (4a)」および「Nothing Phone (4a) Pro」と見られる「A069」と「A069P」も存在しているため、恐らくこれまでのラインナップからすれば、サブブランドであるCMF by Nothingの第3世代となる次期スマホのCMF Phone 3およびCMF Phone 3 Proとなるのではないかと予想されます。
既存のCMF Phone 2 Proはチップセット（SoC）にMediaTek製「Dimensity 7300 Pro」を搭載し、Nothing Phoneシリーズとはまた違った魅力的なデザインとなっているほか、日本向けはおサイフケータイ（FeliCa）にも対応していますし、CMF Phone 2 Proをベースにした「Nothing Phone (3a) Lite」とともに非常にコストパフォーマンスが高い機種に仕上がっているため、次のCMF Phone 3やCMF Phone 3 Proにも期待が高まります。
|製品名
|型番
|コード名
|ぜんこくずかん
（ポケットモンスター）
|Nothing Phone (1)
|A063
|Spacewar
|Abra（ケーシィ）
|Nothing Phone (2)
|A065
|Pong
|Alakazam（フーディン）
|Nothing Phone (2a)
|A142
|Pacman
|Aerodactyl（プテラ）
|Nothing Phone (2a) Plus
|A142P
|Pacman_Pro
|Mega Aerodactyl（メガプテラ）
|CMF Phone 1
|A015
|Tetris
|Beedrill（スピアー）
|Nothing Phone (3a)
|A059
|Asteroids
|Arcanine（ウインディ）
|Nothing Phone (3a) Pro
|A059P
|Asteroids_Plus
|Hisuian Arcanine（ヒスイウインディ）
|CMF Phone 2 Pro
|A001
|Galaga
|Bulbasaur（フシギダネ）
|Nothing Phone (3)
|A024
|Metroid
|Arbok（アーボック）
|Nothing Phone (3a) Lite
|A001T
|Galaxian
|Bulbasaur（フシギダネ）
|？
|A069
|？
|Bellsprout（マダツボミ）
|？
|A069P
|？
|Bellsprout（マダツボミ）
|？
|A009
|？
|Blastoise（カメックス）
|？
|A009P
|？
|Mega Blastoise（メガカメックス）
