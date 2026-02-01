プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が１日放送のテレビ東京系「開幕目前！メダリスト１００人が目撃！冬季オリンピック伝説の試合ベスト１０」に出演し、元フィギュアスケート女子の浅田真央さんのＶＴＲに大号泣した。

番組は、夏季、冬季のメダリスト１００人の投票による伝説の試合をベスト１０形式で紹介。２位に入ったのが２０１４年ソチ五輪の「浅田真央 伝説のフリー」だった。浅田さんも引退会見で最も印象的な演技について「ソチのフリーかな」と自ら振り返ったほど。

ショートプログラムでは、まさかの１６位と出遅れ。この時点で悲願の金メダルどころか、表彰台も絶望的となったが、翌日のフリーではトリプルアクセルを決めるなど完璧な演技を見せ、自己ベストとなる高得点で６位に食い込んだ。当時の映像とともに、納得の演技に涙した浅田さんが「今回のこのフリーは自分が４年間やってきたこと、そしてそしてたくさんの方に支えてもらったので、それの恩返しができたのかなと思います」と試合直後のインタビューで答える姿も流された。

カメラがスタジオに切り替わると、織田はプロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子とともにすでに号泣。ＭＣ・加藤浩次が「メッチャ泣いてんじゃん。織田君も村上さんも」と言うと、織田は「うううう〜」と顔をくしゃくしゃにして涙した。

織田は「真央ちゃん、試合であんまり、こんなところで泣いたりしないけど、泣いてるのを見たときに、ホントによかったなあっていう。自分の最高難度の演技をオリンピックってところで出せたっていう」とあふれる涙を拭いながら話していた。