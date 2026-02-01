NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は戦国の世の流れを大きく変える「桶狭間の戦い」が終結し、新章へと突入。第5回「嘘から出た実」からは新たな人物が続々と登場する。

その筆頭と言えるのが、前田利家（大東駿介）と妻・まつ（菅井友香）。大河ドラマ『利家とまつ～加賀百万石物語』（2002年）で唐沢寿明と松嶋菜々子が演じたことでも知られ、のちに加賀百万石と称される加賀藩の礎を築く武将とそれを支え続けた賢妻である。

第5回では信長（小栗旬）の前で武芸を競う御前大試合が開幕。小一郎（仲野太賀）が組み合わせに細工をしたことにより、藤吉郎（池松壮亮）は疲弊した利家と最終決戦で戦う魂胆だったが、それでも利家は強かった。藤吉郎は卑怯な騙し討ちにでるが、利家は“槍の又左”と呼ばれる槍の腕前だけでなく、藤吉郎から突かれても倒れぬ不屈の精神力、逃げ惑い「まいった」と降参している藤吉郎に対して「悪い、聞こえなかった」と殴り抜ける血気盛んな一面も覗かせている。

大河ドラマは『平清盛』（2012年）、『花燃ゆ』（2015年）、『いだてん～東京オリムピック噺～』（2019年）に出演してきた大東駿介にとって、今作は7年ぶり、4作目の大河となる。大東は4月から始まる特別展『百万石！加賀前田家』のアンバサダーにも選ばれており、大東駿介と言えば前田利家というような新たな代表作になる未来がすでに見える。近年の主演作にNHKドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』（2025年）があるが、利家の幼名・犬千代から信長に「犬」と呼ばれていることもあり縁深い役と言えるだろう。

ライバルとして出世を競い合うこととなる藤吉郎が「猿」と呼ばれていることもあり、文字通り犬猿の仲にある利家と藤吉郎。その2人を応援するまつと寧々（浜辺美波）の「この卑怯者！」「油断する方が悪いのよ！」という言い合いの立場が逆転している様子には笑ってしまうが、彼女たちものちに親密な関係を築いていくことになる。

小一郎が御前大試合で仕掛けていた策は、信長に易々と見破られていた。そのしくじりの埋め合わせとして、信長は小一郎と藤吉郎に鵜沼城の調略を命じる。鵜沼城の城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）と妻・篠（映美くらら）も今回が初登場。藤吉郎の寧々と一緒に夫婦になりたいという命乞いにも似た説得が次郎左衛門の篠を思う気持ちと重なり、信長のもとへと向かう決意を固めることとなる。

次郎左衛門の放つ石つぶてが豪傑な猛将としての印象を与えているが、松尾諭と仲野太賀と言えば、松尾諭原作のドラマ『拾われた男 LOST MAN FOUND』（NHK総合・ディズニープラス）で仲野が松尾本人を演じた間柄。第5回ラストでは次郎左衛門の従者の荷物から毒の塗られた武器・くないが見つかり、小一郎は信長から次郎左衛門を始末するように命じられてしまう。見方によっては主演俳優が原作者を殺すことを迫られる、“どうする小一郎”な場面だ。

そして、篠を演じる映美くららは『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に続き、2期連続の大河ドラマ出演となる。異例のスピードでの大河カムバックだ。『べらぼう』では大奥で絶大な権力を持った悪女・大崎を演じていたが、篠は次郎左衛門を真っ直ぐに思う清らかな妻で、大崎とは正反対に近い印象を受ける。

小一郎たちの家族に仲間入りした弥助（上川周作）と甚助（前原瑞樹）も物語に新たな空気感と笑いをもたらしてくれている。特に弥助は、次郎左衛門の家臣に捕らえられることで、小一郎たちの秘策が次郎左衛門にバレてしまう原因となってしまう。上川周作によるユーモア溢れる芝居は、仲野太賀との共演作である連続テレビ小説『虎に翼』（2024年）を思い起こさせる。ここでまた2人が家族になるとは。

仲野太賀、ひいては『豊臣兄弟！』と縁深い役者が初登場を果たした第5回。次回の放送は衆議院選挙を挟んだ、2週間後の2月15日。第6回「兄弟の絆」で、信長から「お主の手で大沢を斬れ。わしへの忠義を示せ」と命じられた小一郎の心は大きく揺らいでいた。（文＝渡辺彰浩）