新日本プロレス１日の後楽園大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が次期挑戦者・成田蓮（２８）との前哨戦を制した。

東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田とのＶ１戦が早くも決定済みだ。

この日の大会では矢野通＆ＹＯＨ＆マスター・ワトと組んで成田＆高橋裕二郎＆ＤＯＵＫＩ＆ディック東郷と対戦。試合開始のゴングが鳴る前に奇襲を受けると場外で痛めつけられ、成田の木槌攻撃も浴びてしまった。

リングで成田と対峙したウルフは高速ブレーンバスターからエルボードロップで攻勢に。膝十字固めで左足にダメージを負いながらも追撃は食い止め、変型スラムでマットに叩きつけた。

試合はワトがＩＷＧＰジュニアヘビー級王者ＤＯＵＫＩから直接フォール勝利を収めて本隊に凱歌。ウルフは「デビューして約１か月、１日１日、自分が強くなっていると実感できているし。次の２月１１日大阪、それに向けてもっともっとステップアップできるようにやっていきます」と手ごたえをアピールすると、小さく「ゼァ」とつぶやいて控室へ消えていった。