普通ボブより、断然コッチかもーー！【40・50代】楽ちん & シャレ見え♡「白髪ぼかしボブ」

安定したしゃれ感を楽しめるボブにヘアチェンジしようと考えている人や、長年お気に入りのボブでヘアスタイルをキープしている人は、ぜひこの記事をチェックしてみて。40・50代になると一気に増え始める白髪のお悩みも解消でき、今っぽさも楽しめる「白髪ぼかしボブ」を、プロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿からピックアップ。ハイライトを入れて白髪をぼかしつつ、ボブの魅力をぐっとアップしてくれるヘアスタイルが揃っています。

スタンダードな内巻きボブに立体感をプラス

スタンダードな内巻きボブも、ハイライトでぐっと垢抜けた雰囲気に。グレージュカラーをベースとして、髪を筋状に明るくするハイライトをたっぷり入れて、白髪が伸びても気になりにくいカラーリングです。@sakosakosakosakoさんによると「1.5～2ヶ月ごとのメンテナンスカラーで透明感のあるハイライトをキープ」とのことなので、頻繁に白髪染めをしている人は、白髪ぼかしを取り入れることでメンテナンスが楽になりそう。

日常になじむナチュラルハイライト

クールな印象を楽しみたい人は、少し長めの肩ラインでそろえたスクエアシルエットの切りっぱなしボブがおすすめ。明るめのヌーディーベージュをベースに、細めのハイライトを重ねることで奥行きをプラスしています。ベースとハイライトのコントラストを控えめにしたナチュラルな仕上がりは、ハイライト初心者さんもトライしやすいはず。

重めボブにはハイライトで奥行きを

白髪が多めという人は、全体的に明るい透明感のある仕上がりがおすすめ。髪の表面にたっぷりハイライトを入れ、奥行きのあるボブを楽しんでみて。おさまりが良くてもやや重く見えがちという難点がある、長さを残してボリューム感を出したボブも、白髪ぼかしと好相性。画像のように透明感たっぷりの白髪ぼかしで、ぐっと軽やかに抜け感のある雰囲気に見せられるはず。

レイヤーボブをおしゃれに格上げ

FTN編集部でも注目度が高いのは、レイヤーボブ。レイヤーカットを入れて動きを出しやすくした髪にも、ハイライトがマッチします。白髪の量はチラホラ見えるくらいで少なめなら、今のうちにこんな仕上がりに挑戦するといいかも。あえてダークトーンのベースに明るめのハイライトを細く入れて散らすことで、レイヤーカットの毛流れが強調され、おしゃれな雰囲気に。白髪で悩んでいるとは思えないような、若々しいヘアスタイルを楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

