Sundae May Clubが、株式会社バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル MoooD Records よりメジャーデビューすることを発表した。

メジャー1stフルアルバム『なみなみならぬ』を4月22日にリリースし、アルバムに先駆けて先行シングル「ハッピーバースデイ」を3月4日に配信リリースすることも決定。メジャーデビュー発表に際し、Sundae May Clubのメンバーよりコメントが到着。さらに最新のアーティスト写真と「ハッピーバースデイ」ジャケット写真を公開した。

バンド初となるフルアルバム『なみなみならぬ』は、「普通ではない、尋常ではない、大変な、並外れている」というバンドの姿勢やバラエティ豊かな音楽を奏でるSundae May Clubらしさを表現しているという。通常盤の収録曲には、3月4日に先行配信される楽曲「ハッピーバースデイ」や、昨年リリースした「幽霊まぼろし」を含む全10曲、初回生産限定盤にはボーナストラックとして1曲を加えた全11曲を収録予定。アルバムのCD予約、および先行配信曲「ハッピーバースデイ」のPre-add / Pre-saveもスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。

「ハッピーバースデイ」ジャケット写真

さらにアルバムの発売を記念し、全国11カ所を巡る＜なみなみならぬツアー＞の開催も決定した。なお、本日より新しく開設されたオフィシャルファンクラブにて、ファンクラブチケット先行が開始した。

◆ ◆ ◆

◾️浦小雪（Vo, G）

昔昔、バンドを組んだばかりのころは、いつかこのバンドでメジャーデビューするぞ！と意気込んでいました。「認められた証」のような、達成すれば全部めでたしめでたしで上手くいくような、そんな到達点だと思っていました。が！ メジャーデビューが決まった今、まだまだここからなんだ！と嬉しい気持ちでいます。もっと世界が広がることにワクワクしています。そりゃそうだ！ ”デビュー”ですからね！ 色々なことがありすぎて第何章なのかもう分からないけど、Sundae May Clubは新章に突入します。並々ならぬ決意で、どんどんかっこよく、どんどん優しく強く繊細に豪快に音楽をやっていきます。まずはメジャー1stアルバム『なみなみならぬ』、聴いてもらえたら絶対にSundae May Clubのことを好きになってもらえると思っています！ ご一聴ください！ そして全国ツアーで行ける街もどんどん増えてきて、みんなに会えるのがとっても楽しみです！よろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

◾️みやはら（G）

バンドを組んだ2019年。その頃はメジャーデビューなんて夢にも思ってませんでした。でも活動を続ける中でファンが増え、助けてくれるスタッフが増え、メジャーデビューを迎えることができました。これからどうなるかも想像つきません。今までと変わることもあるかもしれない。だけど良い音楽を届けたいという思いは変わりません！サンデメの新たな出発点、1stアルバム『なみなみならぬ』自信作のみ収録！ その中から先行で「ハッピーバースデイ」を配信します！ 最高にかっこいい曲なので、聴きながらアルバムを想像してワクワクを高めてほしい！ そして全国ツアーもはじまります！ 色んな街のみんなに会いに行けるのが楽しみ！ これからも末永くよろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

◾️ヒロト（Dr）

Sundae May Clubはメジャーデビューします。そして初のフルアルバムがリリースされます。長崎の大学サークルで組んだバンドが気づけばメジャーに認められる存在にまでなりました。これはバンドとしてであって、個人としてはメジャーデビューに到達しているとは思っておりません。これまで以上に日々精進していければと思います。まずはメジャーとして新たに誕生した「ハッピーバースデイ」からお聴きください！ また、日本各地へツアー回るのでこの機会に足を運んでいただけたら嬉しいです！ よろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

◾️メジャー1stアルバム『なみなみならぬ』

2026年4月22日（水）リリース

購入：https://lnk.to/LAMR-35042 ◆先行配信「ハッピーバースデイ」

2026年3月4日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/LZC-3432 ▼CD商品形態

・初回限定盤

3,850円（税込）LAMR-35042

全11曲収録／紙ジャケット仕様 ・通常盤

3,300円（税込）LAMR-5042

全10曲収録／ジュエルケース仕様 ▼店舗別購入特典

A-on STORE・A-on STORE Powered by A!SMART：スマホサイズステッカー

Amazon：メガジャケ（ご購入いただいた形態と同じ絵柄の特典となります）

楽天ブックス：ポストカード

セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型

※一部実施のない店舗もございます。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

◾️＜なみなみならぬツアー＞ 2026年

5月17日（日）千葉県 千葉LOOK ※対バンあり

5月31日（日）東京都 下北沢DaisyBar ※対バンあり

6月13日（土）北海道 札幌SPIRITUAL LOUNGE ※対バンあり

6月27日（土）宮城県 仙台LIVE HOUSE enn 3rd ※ワンマン

7月20日（月・祝）石川県 金沢vanvan V4 ※対バンあり

7月25日（土）京都府 京都nano ※ワンマン

7月26日（日）大阪府 心斎橋JANUS ※ワンマン

8月01日（土）愛知県 名古屋Live lounge vio ※ワンマン

8月23日（日）福岡県 福岡OP’s ※ワンマン

8月29日（土）東京都 渋谷CLUB QUATTRO ※ワンマン

9月05日（土）長崎県 長崎ホンダ楽器 ※ワンマン ▼チケット販売

FC先行：2026年2月1日（日）21:00〜2026年2月23日（月）23:59

詳細：https://sundaemayclub.com/news/njRdfwysvHLwc65WDo8yDY