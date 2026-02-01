女優の當真あみが、２５日までに自身のＳＮＳを更新。人気女優２人との３ショットを公開した。

インスタグラムに「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、莉菜ちゃんと見に行ってきました！ 」と書き出し、「小さい頃何度もテレビで見た作品を目の前で見る事ができて、自分も一緒に千と千尋の神隠しの世界に迷い込んだような気持ちになりました。」と感動。

「萌音さんの演じる千尋が、アニメからそのまま飛び出してきたみたいで、『あ！あそこのシーンだ！』と、アニメが脳内に同時に浮かんできて、最初から最後まで見入っていました。ハクもリンも釜爺もみんな物語のまんまで、誰かがセリフを発するたびに涙が出そうになりました。」と心打たれたようだ。

「夏木マリさんの湯婆婆を見た時は感動で鳥肌が立ってました笑どうしても観たいと思っていた舞台だったので本当に楽しかったです。」と喜びをつづった。

「萌音さんと一緒に韓国料理も食べました 私も莉菜ちゃんも舞台を見終わった余韻から抜け出せず、萌音さんに会っただけでもまた涙が出そうになりました。素敵な機会をいただけて幸せでした。」とつづり、女優の上白石萌音、嵐莉菜との３ショットを披露。3人は當真が主演したドラマ「ちはやふる-めぐり-」で共演している。仲良く３人で店内で自撮りする様子などもアップした。

この投稿に上白石萌音からは「本当に本当に嬉しかった、本当にありがとう！！ラブ」とコメントがあったほか、「素敵なエピソードですね！」「めぐりが終わってもずっと仲良しで嬉しい！」「梅園のかるた部３人が韓国で再会だなんて素敵だね」「楽しそうーーー！」「可愛いすぎ」「萌音ちゃん喜んでたでしょうね」などの声が寄せられている。