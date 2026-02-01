Q. 節分の豆まきに「落花生（ピーナッツ）」を使うのはアリですか？【和文化研究家が回答】
節分の豆まきといえば大豆が一般的ですが、日本全国を見渡すと「節分といったら、落花生（ピーナッツ）をまく」という地域も存在します。なぜ落花生が選ばれるのか、その意外な理由と利便性について和文化研究家が解説します。
「節分の豆まきに落花生を使うのはアリですか？ 子どもの頃は落花生で豆まきをした後に拾い集めて食べていた覚えがありますが、近所のスーパーの節分コーナーには大豆しか置いてありません（40代女性・東京都在住）」
＝＝＝
落花生が選ばれる理由には、以下のような非常に合理的な理由があります。
・拾いやすい：大豆よりもサイズが大きく、雪の中にまいても見つけやすいため、雪国を中心に普及しました。
・衛生的で無駄がない：殻付きのままでまくため、拾い集めた後も中身をきれいに食べることができます。
・地産地消：落花生の産地では、地元の落花生を消費したほうがよく、愛着もあります。
・掃除が楽：まいた後に回収しやすく、室内でも掃除の手間が省けるため、現代の住宅事情にも適しています。
また、年の数だけ豆を食べる際も、多くの家庭では「殻付きの状態」で数えて食べているようです。
大豆に比べてカロリーが高く、寒い地域で好まれたという背景もあり、現在では全国的にも「掃除しやすい」「子供がいても安心」といった理由で落花生を選ぶ家庭が増えています。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)
＝＝＝
＝＝＝
A. 合理的な理由から、慣習として親しまれている地域があります節分の豆まきに落花生を使うのは、決して間違いではありません。実際に北海道、東北、信越地方では約8割以上の人が落花生で豆まきを行っており、鹿児島県や宮崎県、千葉県などでも広く取り入れられています。
