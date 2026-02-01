「東京新聞杯・Ｇ３」（２月８日、東京）

レース史上初の連覇に挑む昨年の覇者ウォーターリヒト。１週前追い切りは、栗東ＣＷの３頭併せで６Ｆ８１秒６−３５秒８−１１秒３をマークして最先着。脚取りは力強く、併走馬を一瞬の脚で抜いた内容は目を引いた。昨年のマイルＣＳ３着以来だが、仕上がりに抜かりはない。連覇を達成して、Ｇ１再挑戦への足掛かりとしたいところだ。

京都金杯で重賞初制覇を決めたブエナオンダ。好位で立ち回って直線に向くと、先に抜け出した２着馬をねじ伏せるように差し切った。早くから素質の片りんを示しながらも、馬体の完成が遅れて足踏みが続いたが、５歳となって心身ともに成長して素質が開花。重賞連勝へと突き進む。

マイルＣＳで４着に奮闘したオフトレイル。後方でじっくり脚をためると、メンバー最速の上がり３Ｆ３２秒６の末脚を駆使して猛追した。京都がベストなのは確かで、昨年のこのレースでは８着に敗れている。舞台変わりが鍵になりそうだ。

重賞２勝の実績を誇るエルトンバローズ。前走の有馬記念は１２着と大敗したが、さすがに距離が長過ぎた。度外視できる一戦だ。２４年マイルＣＳで２着があるように、やはり主戦場はマイルから中距離。距離短縮で反撃へ。

ラヴァンダは昨年のアイルランドＴ制覇に、２４年フローラＳ２着、２５年府中牝馬Ｓ３着と東京の重賞で良績を残す府中巧者。前走のマイルＣＳは１６着大敗を喫したが、見直しが必要だ。

昨年のＮＨＫマイルＣ２着馬マジックサンズ、昨秋のキャピタルＳでブエナオンダを破っているミッキーゴージャス、東京マイルで２＆３勝クラスを連勝しているエンペラーズソードと伏兵も多士済々だ。