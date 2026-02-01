「きさらぎ賞・Ｇ３」（２月８日、京都）

少頭数ながら可能性を秘めた好素材が淀の出世レースに集結した。

中心を担うのは未勝利戦ＶからサウジアラビアＲＣ３着、東スポ杯２歳Ｓ２着と、重賞戦線で大器を予感させる走りを見せているゾロアストロ。東スポ杯は先に抜け出した勝ち馬をとらえ切れなかったが、中団後方からメンバー最速の上がり３Ｆ３２秒７の末脚で頭差まで猛追。他馬が止まっているように映るほどの瞬発力は一級品だ。宮田師は「メンタル面も変に上がることなく、落ち着いて調教ができている」と順調な仕上がりをアピール。初タイトルをゲットしてクラシックの舞台へと突き進む。

対抗格は栗東で調整中の関東馬ゴーイントゥスカイ。前走の京都２歳Ｓは発馬後に挟まれ後方から。終始４、５頭分外を回らされる厳しい形だったため、最後は上位２頭に差し切りを許したが、それでも十分に評価できる内容だった。舟田助手は「競馬を使いながら緩さが取れ、しっかりしてきている。栗東の環境にも動じず順調です。操縦性が良く、勝負根性もある」と評価は高い。

札幌２歳Ｓ覇者のショウナンガルフの巻き返しを要警戒。ホープフルＳで１４着と大敗したが、２０キロ増の馬体からも本調子ではなかった印象だ。素材は確かなだけに、ひと叩きで上昇は必至だ。

２戦目で勝ち上がったエムズビギンは大きな可能性を秘めたキタサンブラック産駒。このメンバーに入っても素質は引けを取らないはずだ。京都２歳Ｓ９着からの巻き返しを狙うサトノアイボリーにも注意が必要。