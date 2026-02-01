歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）が1日、東京・歌舞伎座で「猿若祭二月大歌舞伎」（26日まで）の初日を迎えた。

昼の部では、江戸時代の芝居小屋前のにぎわいを描いた「弥栄芝居賑（いやさかえしばいのにぎわい）猿若座芝居前」にも出演した。役者が男伊達や町名主などを演じるおめでたい席の演目。勘九郎は猿若座座元を勤め、客席に感謝を伝えた。

本公演で襲名を予定していた中村鶴松（30）の降板により、副題が「猿若祭五十年」となるなど、一部演出の変更が行われた。人間国宝の片岡仁左衛門（81）らも出演。仁左衛門にとっては以前大病から復帰した舞台も猿若祭だった。

先々代の祖父、先代の父勘三郎さんとも関係が深かっただけに「私の目の黒いうちに早く十九代目勘三郎襲名を」とハッパをかけた。

それに対して勘九郎は「それはまだ先のことでございます。今の言葉を聞きましたら、厳しかった祖父も父もさぞ喜んでいると思います。それまでおじさまも、お元気でいていただきたい」と粋に応えた。

昼の部では他に「お江戸みやげ」「鳶奴」「積恋雪関扉（つもるこいゆきのせきのと）」も上演された。

「お江戸みやげ」では昨年大ヒットした映画「国宝」の歌舞伎指導でもしられる中村鴈治郎（66）がお辻を熱演。中村芝翫（60）らと息の合ったかけ合いを見せた。

「鳶奴」では初鰹をトンビに持っていかれた男を尾上松緑（50）がコミカルに踊った。

夜の部では鶴松に代わり、勘九郎と中村七之助（42）が舞踊演目「雨乞狐」を勤め上げた。