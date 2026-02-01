FRUITS ZIPPER櫻井優衣が涙 初東京ドーム単独公演を“グループ曲全曲披露”で完走「これからも大好きなみなさんと一緒に」【ENERGY】
【モデルプレス＝2026/02/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2月1日、初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。櫻井優衣が言葉を詰まらせながら最後に挨拶した。
【写真】7人組人気アイドル、気球に乗って登場
全44曲を披露すると櫻井が「私たちFRUITS ZIPPERは7人で、これでグループ曲を全曲披露したことになります」と報告。ファンから歓声と拍手が起きると、涙を滲ませながら「これからも…これからも大好きなみなさんと一緒に…たくさん“NEW KAWAII”を届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と伝えた。最後には7人でマイクを通さず「それでは以上私たちFRUITS ZIPPERでした」と挨拶をして会場を後にした。
FRUITS ZIPPERが初の東京ドーム単独公演を開催。本公演の開催は2025年8月3日の「さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」にてメンバーにもサプライズで発表された。約3時間に渡り行われた同公演では、グループの代表曲から初パフォーマンスの楽曲まで44曲を披露。約5万人のファンで埋め尽くされた東京ドームで輝きを増す7人。ファンと創り上げた記念すべき公演は特別な1日となった。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣、初東京ドーム単独公演完走に涙
◆FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026「ENERGY」
