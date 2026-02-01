女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」が１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を同所で行い、全４４曲を披露した。

はるか遠くにあった夢舞台を踏みしめた。東京ドームを宇宙の未確認惑星に見立てた演出から、客席上空にそれぞれの似顔絵が描かれた７つの気球が登場。５万人の大歓声に包まれたメンバーが「ＲＡＤＩＯ ＧＡＬＡＸＹ」を歌いながら花道に降り立った。

歌にダンスに、序盤から堂々たるパフォーマンス。初めて気球に乗った松本かれん（２３）は「みんなが近くにいたら『ヤッホー』みたいなテンションで怖くなかった」と胸を張った。

体調不良で１月２４日にＮＨＫの音楽番組を欠席していた月足天音（２６）も元気に“復帰”。公演タイトルに合わせて「たくさんのエナジーを届けたい。みなさんも私たちにエナジー届けてくれますか？」と呼びかけて安心させた。

今年も「ＫＡＷＡＩＩ」を更新し続ける。大みそかに初出場したＮＨＫ紅白歌合戦で歌った「わたしの一番かわいいところ」など代表曲に加え、２日配信の「成長期なので。」をはじめオリジナル曲を初披露した。

観客１５０人ほどの初ライブを振り返った仲川瑠夏（２８）は「皆さんがいるからここまで輝き続けることができた。『ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ』という言葉をもっともっとたくさんの人に届けたい。東京ドームに来させてくれて本当にありがとう」と号泣した。

鎮西寿々歌（２７）は「さらに大きな夢に向かって羽ばたいていきます。原宿から世界へ、そして宇宙へ。アイドル以上のアイドルを目指して進み続けます」。ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの本拠地・原宿から直線距離で６キロの東京ドームは、まだまだ夢の通過点だ。（堀北 禎仁）