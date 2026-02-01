SUQQUファンデーションが進化。艶の頂点へ導く新作リクイド誕生

艶は、止まることなく進化するもの。SUQQUが見つめ続けてきた「大人の艶」は、時代や肌の変化とともに、そのあり方を更新してきました。2022年に誕生し、多くの支持を集めたザリクイドファンデーションが、さらなる高みを目指して進化。磨き上げられた艶と緻密な色設計で、肌そのものが美しく艶めく感動を、毎日のベースメイクに届けます。

艶を極めた進化形リクイド

SUQQUザリクイドファンデーションeは、容量30mL、価格は11,000円。高輝度オイルを増量しながらも、オイルゲル化剤の働きで肌にぴたりと密着。

とろりとやわらかな艶膜が均一に広がり、みずみずしさとカバー力を両立します。艶高いのにくずれにくく、上質な光沢をまとった大人の肌印象へ導きます♡

フルイドピグメントが叶える色艶

粉体を液状化したSUQQU独自の「フルイドピグメント」により、色は点ではなく面で肌に広がります。ヨレやかたよりを防ぎ、毛穴の目立たないなめらかな艶肌に。

全12色〈020、025、030、035、105、110、115、125、130、205、210、220〉を展開し、SPF20・PA+++、SPF25・PA++、SPF25・PA+++と色ごとに紫外線カット効果も備えています。

美容液発想の心地よさ

13種の国産エキスを含む複合成分TLFe（保湿）を配合。アロエベラエキスや宇治茶エキス、サクラエキスなどが、艶のある仕上がりとともに、しっとり感を長時間キープします。

軽やかでフィット感のある塗り心地は、毎日のメイク時間を心地よいひとときへ♪

艶の未来を纏うという選択

積み重ねた時間を重ねるように、肌もまた艶を深めていく。ザリクイドファンデーションeは、その変化に寄り添い、肌の美しさを更新する存在です。磨き抜かれた艶、緻密な色、そして心地よさ。

そのすべてが、大人の一日を、人生を、静かに輝かせてくれるはず。SUQQUがたどり着いた新たな艶を、ぜひ肌で感じてみてください。