◇バレーボール エムットpresents SVリーグ男子オールスターゲーム（2026年2月1日 ジーライオンアリーナ神戸）

水町泰杜（名古屋）が主将を務める「TEAM TAITO」と、宮浦健人（名古屋）が率いる「TEAM KENTO」の3セットマッチ（第2セットは15点制）で行われ、3―0で「TEAM KENTO」が勝利した。オールスターゲームでは過去最多の9347人が来場した。

ファン投票1位で選出された水町は「たくさんの方に投票していただいて、非常にうれしい。正直、実力と見合ってないところがあるので、自分的にはなんとも言えない気持ち」と吐露しながらも、「本当にたくさんの方に応援していただけていると感じたし、バレーボールが好きで応援してくださる方がたくさんいるんだと実感した」と振り返った。

パリ五輪フランス代表のアントワーヌ・ブリザール（大阪B）をはじめ、国内外のスター選手がそろった。「ブリザール選手のトスを打てたことが凄くうれしかった。点を取った後、笑顔を見せてくれたのでうれしかった。ブリザール選手の笑顔にこだわっていたところもあったんで」と笑った。

来年はエスコンフィールドで開催することが発表された。昨年のビーチバレーボールジャパンツアーでエスコンを訪れたという水町は「野球すげえなってなりました。あそこでできるんだと思ったら、凄いなと思ったし、凄く楽しみ。ジンギスカン大好きです！」と声を弾ませた。